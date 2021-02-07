سينر يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية للتنس

سينر يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية للتنس (فرانس برس)

أحرز الإيطالي يانيك سينر، الأحد، اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية عندما توج بدورة غريت اوشن رود الأسترالية للتنس بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاليا 7-6 (7-4) و6-4 في المباراة النهائية.

وأضاف سينر، المصنف 36 عالميا، لقب الدورة الأسترالية إلى دورة صوفيا التي ظفر بجائزتها في نوفمبر الماضي محرزا باكورة ألقابه، وحقق الواعد سينر (19 عاما) فوزه العاشر على التوالي، وسيستهل مشواره في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الاثنين بمواجهة الكندي دينيس شابوفالوف، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال سينر «أعتقد أننا قمنا باستعدادات جيدة وبالتأكيد أننا سنبدأ غدا بطولة جديدة وأسبوعا جديدا وأحاسيس جديدة، ستكون مباراة صعبة ضد دينيس، ستكون مثيرة للاهتمام».

في المقابل، خاض ترافاليا البالغ من العمر 29 عاما والمصنف 71 عالميا المباراة النهائية الأولى في مسيرته الاحترافية، وسيبدأ بدوره مشواره في بطولة أستراليا الإثنين بمواجهة الأميركي فرانسيس تيافوي، وفي حال تخطيه الدور الأول سيضرب موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب في حال فرض المنطق نفسه.