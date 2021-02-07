روسيا تتوج بكأس رابطة المحترفين في التنس على حساب إيطاليا

الثنائي دانييل مدفيديف وأندري روبليف (فرانس برس)

قاد الثنائي دانييل مدفيديف وأندري روبليف منتخب بلدهما روسيا إلى التتويج بالنسخة الثانية من مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب، بالفوز على إيطاليا 2-صفر، الأحد، في ملبورن في المباراة النهائية.

ومنح روبليف المصنف ثامنا عالميا التقدم لروسيا عندما حقق فوزا سهلا على فابيو فونييني 6-1 و6-2، قبل أن يحسم مدفيديف، الرابع عالميا، القمة بتغلبه على ماتيو بيريتيني 6-4 و6-2، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال قائد المنتخب الروسي يفغيني دونسكوي المصنف 123 عالميا «إنه أمر لا يصدق، إذا حافظا على هذا المستوى، سيجدان نفسيهما في ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، لقد شاهدت القرعة».

وحقق مدفيديف (24 عاما) فوزه الرابع عشر تواليا بعدما أنهى العام 2020 بتتويجه بلقب دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وبطولة الماسترز في لندن.