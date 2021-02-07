فيلادلفيا يحسم قمته مع بروكلين وليكرز يحتاج إلى التمديد مرتين في السلة الأميركية

الدوري الأميركي للسلة (فرانس برس)

حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قمته مع ضيفه بروكلين نتس عندما تغلب عليه 124-108 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين معززا صدارته المنطقة الشرقية، فيما احتاج لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب إلى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 135-129.

ويدين فيلادلفيا بفوزه إلى نجمه الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 33 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة مع 12 متابعة، والأسترالي بن سيمونس 16 نقطة مع 12 متابعة أيضا وثماني تمريرات حاسمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحقق فيلادلفيا الذي استعاد توازنه عقب خسارته على أرضه الخميس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-121، فوزه السابع عشر في 24 مباراة حتى الآن، بفضل الأداء الجماعي للاعبيه حيث تخطى سبعة لاعبين حاجز العشر نقاط.

وسجل البديلان شايك ميلتون والتركي فرقان قرقماز 15 و13 نقطة على التوالي، وأضاف كل من داني غرين وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت وويريز، 11 نقطة.