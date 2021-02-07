فيلادلفيا يحسم قمته مع بروكلين وليكرز يحتاج إلى التمديد مرتين في السلة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 فبراير 2021, 02:24 مساء
الدوري الأميركي للسلة (فرانس برس)

حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قمته مع ضيفه بروكلين نتس عندما تغلب عليه 124-108 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين معززا صدارته المنطقة الشرقية، فيما احتاج لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب إلى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 135-129.

ويدين فيلادلفيا بفوزه إلى نجمه الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 33 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة مع 12 متابعة، والأسترالي بن سيمونس 16 نقطة مع 12 متابعة أيضا وثماني تمريرات حاسمة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحقق فيلادلفيا الذي استعاد توازنه عقب خسارته على أرضه الخميس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-121، فوزه السابع عشر في 24 مباراة حتى الآن، بفضل الأداء الجماعي للاعبيه حيث تخطى سبعة لاعبين حاجز العشر نقاط.

وسجل البديلان شايك ميلتون والتركي فرقان قرقماز 15 و13 نقطة على التوالي، وأضاف كل من داني غرين وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت وويريز، 11 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف تابع الليبيون المرشحين للمناصب الموقتة عبر الشاشة من جنيف؟
ليبيا
تصاعد وباء «كورونا» في 8 مناطق.. تحذيرات رسمية من الجائحة.. و«الموقتة» تلجأ ...
ليبيا
بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري
رياضة عالمية
صناعة «السعفيات» تعين الليبيين على مواجهة الأعباء الاقتصادية
ليبيا
وزير الري السوداني: ملء سد النهضة الإثيوبي في يوليو يهدد الأمن القومي
عربى
أبونوارة: سعيد بمباركة زملائي الرياضيين على الترشح لرئاسة اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
الجزائر مستعدة لـ«التعاون الكامل» مع المجلس الرئاسي والحكومة الجديدتين في ليبيا
ليبيا
ننشر نص بيان القيادة العامة بشأن تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
بايدن يعيد رسم التحالفات الأميركية في الشرق الأوسط
دولى
لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رمال الصحراء تلوّن سماء فرنسا بالأصفر البرتقالي