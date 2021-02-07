نيمار مهدد بالغياب عن القمة 100 بين سان جيرمان ومارسيليا

النجم البرازيلي نيمار (فرانس برس)

يحوم الشك حول مشاركة النجم البرازيلي نيمار مع فريقه باريس سان جيرمان في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الأحد ضد مارسيليا، بسبب التهاب معوي بحسب ما أعلن حامل لقب الدوري.

ويخوض سان جيرمان في ملعب فيلودروم اللقاء المئة ضد مارسيليا، في وقت يتنافس فيه على الصدارة مع ليون وليل، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

قال الفريق المملوك قطريا: «لم يتمكن نيمار من التدرب أمس السبت، بسبب التهاب في المعدة، سيتم تقييم حالته في الساعات المقبلة».

لكن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قال: «يعاني نيمار من التهاب في المعدة، على غرار الكثير من الناس، سنقيّم حالته ونتمنى تعافيه للوجود في التشكيلة».

ويغيب عن سان جيرمان حارسه الكوستاريكي كيلور نافاس بسبب مشكلة في العضلة المقربة في فخذه، بينما تعافى لاعب الوسط الدفاعي الإيطالي ماركو فيراتي من فيروس «كورونا»، فيما لا يزال لاعب الوسط الآخر الإسباني أندر هيريرا غائبًا.