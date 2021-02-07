منتخب المغرب يدافع عن لقبه في الـ«شان» أمام مالي.. الأحد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 07 فبراير 2021, 12:07 مساء
منتخب المغرب في الشان (إنترنت)

تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى ملعب أحمد اهيدجو بالكاميرون الذى سيشهد نهائي بطولة أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين الـ«شان»، والذى سيجمع بطل النسخة الماضية المغرب مع منتخب مالي، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتوج أمس السبت منتخب غينيا بالبرونزية بعد الفوز على الكاميرون بهدفين دون رد، بإمضاء اللاعبين كولاري سيلا في الدقيقة 9 وممادو بانجورا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في المباراة.

منتخب مالي تأهل للنهائي على حساب غينيا بركلات الترجيح (5/ 4)، والمغرب تأهل بعد فوزه العريض على الكاميرون المستضيف برباعية نظيفة.

التشكيل الأقرب لمنتخب المغرب، في حراسة المرمى: أنس الزنيتي، وفي الدفاع: عمر النمساوي، حمزة موساوي، سفيان بوفتيني، عبدالمنعم بوطويل، وفي الوسط: علي بامعمر، يحيى جبران، عبدالإله الحافيظي، وفي خط الهجوم: سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، نوح السعداوي.

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