بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 09:00 مساء
هدف بايرن ميونيخ (فرانس برس)

وصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، استعدادا لخوض مواجهة الأهلي المصري بعد غد الإثنين، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية.

وحقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس تواليا وعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه هرتا برلين 1-صفر الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة العشرين، سجله الفرنسي كينغسلي كومان، فيما أهدر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخاض بايرن امتحانه الأخير المحلي قبل الاستحقاق القاري في قطر، حيث سيخوض مسابقة كأس العالم ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية، ورفع النادي البافاري رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة مع أفضل سجل خارج ملعبه، وأفضل هجوم (58 هدفا) وخامس أفضل دفاع (26 هدفا في شباكه).

وحافظ بايرن على سلسلة نتائجه الجيدة خارج عقر داره، إذ لم يتعرض سوى لخسارتين في الدوري هذا الموسم، كانتا أمام هوفنهايم 1-4 وبوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، مقابل ثمانية انتصارات وتعادل.

في المقابل، مني هرتا برلين بخسارته الرابعة تواليا، فيما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري (تعادل وخمس هزائم)، وبرصيد 17 نقطة من 20 مباراة يعتبر هذا الموسم ثاني أسوأ بداية له في «البوندسليغا» منذ اعتماد نظام منح الفائز ثلاث نقاط، بعد موسم 2009-2010 (11 نقطة) في عام سقوطه إلى الدرجة الثانية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة «العشرة» ترحب باختيار السلطة الجديدة وتعلن تطورات اجتماعاتها
ليبيا
السويد ترسل قوات خاصة إلى مالي
دولى
أغنية «رغم الظروف» تحية من أيمن الهوني للأطقم الطبية
ثقافة وفن
الصين تقر استخدام ثاني لقاح جرى تطويره محليا ضد «كوفيد-19»
دولى
زيدان بعد تعافيه: لن أرحل وأطالب الصحافة بالاحترام فقد كنت مثل الأسد في القفص
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تتجه رسميا إلى إنهاء تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية»
دولى
السفارة الفرنسية مستعدة لدعم السلطة التنفيذية الليبية الموحدة الجديدة في مهمتها ...
ليبيا
السعودية تتطلع إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا مع السلطة التنفيذية الجديدة
ليبيا
عقيلة صالح: تكوين سلطة تنفيذية جديدة انتصار للشعب الليبي
ليبيا
وليامز: حفتر عبر لي شخصيًّا عن دعمه ملتقى جنيف.. وممثلوه قبلوا النتائج
ليبيا
وليامز: حكومة الوفاق الحالية أصبحت «حكومة تسيير أعمال»
ليبيا
وليامز: على مجلس النواب اتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد السلطة الجديدة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

من ألمانيا.. نافذة نور لمصابين بالعمى