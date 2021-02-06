بايرن ميونيخ يصل إلى الدوحة أملا في السداسية التاريخية بعد تعزيز صدارة الدوري

هدف بايرن ميونيخ (فرانس برس)

وصلت بعثة فريق بايرن ميونيخ إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، استعدادا لخوض مواجهة الأهلي المصري بعد غد الإثنين، ضمن نصف نهائي مونديال الأندية.

وحقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس تواليا وعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه هرتا برلين 1-صفر الجمعة، في افتتاح منافسات المرحلة العشرين، سجله الفرنسي كينغسلي كومان، فيما أهدر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وخاض بايرن امتحانه الأخير المحلي قبل الاستحقاق القاري في قطر، حيث سيخوض مسابقة كأس العالم ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية، ورفع النادي البافاري رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة مع أفضل سجل خارج ملعبه، وأفضل هجوم (58 هدفا) وخامس أفضل دفاع (26 هدفا في شباكه).

وحافظ بايرن على سلسلة نتائجه الجيدة خارج عقر داره، إذ لم يتعرض سوى لخسارتين في الدوري هذا الموسم، كانتا أمام هوفنهايم 1-4 وبوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، مقابل ثمانية انتصارات وتعادل.

في المقابل، مني هرتا برلين بخسارته الرابعة تواليا، فيما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري (تعادل وخمس هزائم)، وبرصيد 17 نقطة من 20 مباراة يعتبر هذا الموسم ثاني أسوأ بداية له في «البوندسليغا» منذ اعتماد نظام منح الفائز ثلاث نقاط، بعد موسم 2009-2010 (11 نقطة) في عام سقوطه إلى الدرجة الثانية.