نابولي يعلن إصابة السنغالي كوليبالي والجزائري غلام بـ«كورونا»

على اليمين غلام واليسار كوليبالي (فرانس برس)

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، إصابة مدافعيه السنغالي كاليدو كوليبالي والجزائري فوزي غلام بفيروس «كورونا».

وبالتالي، سيغيب اللاعبان اللذان لم تظهر عليهما أعراض ووضعا في الحجر الصحي، عن مواجهة جنوى المرتقبة السبت ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وليست مشاركة اللاعبين مضمونة أيضا في المباراتين المهمتين الأسبوع المقبل، الأربعاء في بيرغامو ضمن إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد أتالانتا بعدما تعادلا سلبي ذهابا، ثم في 13 فبراير حين يستضيف نابولي حامل اللقب يوفنتوس ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي «سيري أ».

ويذكر أن نابولي يفتقد أيضا خدمات مهاجمه البلجيكي دريس ميرتنس، الذي توجه إلى بلاده الأسبوع الماضي للخضوع للعلاج بعد إصابة في كاحله.