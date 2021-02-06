ألمانيا تمنع دخول ليفربول.. وبودابست البديل

كلوب يرفع كأس الأبطال مع ليفربول (فرانس برس)

ذكرت وسائل الإعلام البريطانية الجمعة أن المحادثات جارية لنقل مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين لايبزيغ الألماني وليفربول الإنجليزي من لايبزيغ إلى بودابست، بسبب منع الضيوف من الدخول إلى ألمانيا نظرا للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19».

ويستعد لايبزيغ لاستضافة ليفربول في 16 فبراير الحالي، لكن إقامة المباراة أصبحت مهددة بسبب حظر السفر الجزئي الذي فرضته ألمانيا في نهاية الأسبوع الماضي، كما أن وزارة الداخلية الألمانية أعلنت الخميس أنه لن يُسمح للنادي الإنجليزي، المتوج بلقب المسابقة القارية ست مرات، بالدخول إلى ألمانيا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتحظر ألمانيا اعتبارا من السبت الماضي وحتى الـ17 من فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ فيروس «كورونا» المتحوّرة هي المملكة المتحدة وأيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب أفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول إلى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب «ريد بول أرينا» في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر-3.

وأوضحت التقارير أن الاتحاد الأوروبي يناقش استضافة المباراة على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية، كما صرح متحدث باسم الاتحاد المجري لكرة القدم لوكالة «فرانس برس» أنه سيقبل أي طلب محتمل.