الأهلي المصري يطيح بالدحيل القطري.. ويضرب موعدا مع بايرن ميونخ في مونديال الأندية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 09:35 مساء
لاعبو الأهلي المصري في مباراة الدحيل بمونديال الأندية. (تويتر)

تخطى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري عقبة نظيره الدحيل القطري، بفوز مثير بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الدوحة القطرية.

سجل للأهلي الهدف الوحيد اللاعب حسين الشحات، في الدقيقة (30) من تسديدة قوية سكنت شباك الدحيل، وألغت تقنية الفيديو هدفاً ثانياً سجله لاعب الفريق المصري والتر بواليا بداعي التسلل.

بهذه النتيجة تأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وضرب موعداً مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الإثنين المقبل.

فيما يلعب الدحيل ضد أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لتحديد المركزين الخامس والسادس يوم الأحد المقبل.

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