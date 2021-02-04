تصريحات لاعبي باريس سان جيرمان تثير غضب ميسي

نجم وقائد برشلونة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي. (إنترنت)

كشفت تقارير صحفية أن نجم وقائد برشلونة، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، يشعر بالغضب من تصريحات بعض لاعبي باريس سان جيرمان حول مستقبله، بالإضافة لتسريب عقده مع ناديه.

وقالت جريدة «سبورت» الكتالونية، عن مصادر مقربة من قائد البلوجرانا، اليوم الخميس، إن الأخير سئم الشائعات التي تربطه بباريس سان جيرمان، مؤكدا أنه لا علاقة له بها.

وأضافت الجريدة، وفقًا لكورة، أن المقربين من ميسي، يقولون إنه لم يتحدث مع أي شخص من النادي الباريسي حول مستقبله، وخطته هي تأجيل حسم مصيره، على الأقل حتى انتخابات برشلونة المقررة في 7 مارس المقبل، للحديث مع الرئيس الجديد.

وكان الثنائي الأرجنتيني في صفوف بي إس جي، لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، والبرازيلي نيمار، وحتى المدرب ماوريسيو بوكيتينو، تحدثوا عن إمكانية انضمام ميسي للفريق.

وهو ما وصفه مدرب البارسا رونالد كومان بـ«قلة الاحترام»، معتبرًا أن هذه الأحاديث تهدف لإشعال المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي صرح أخيرًا، بأنه لن يتخذ أي قرار بخصوص مصيره، إلا بعد نهاية الموسم الجاري.