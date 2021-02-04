تيغريس المكسيكي يتأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بفضل ثنائية جينياك

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 فبراير 2021, 07:04 مساء
فريق تيغريس المكسيكي. (فرانس برس)

قاد المهاجم الفرنسي المخضرم اندريه بيار جينياك (35 عاما) تيغريس المكسيكي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية بتسجيله هدفي فريقه في مرمى أولسان هيونداي الكوري الجنوبي ليخرج فائزا 2-1، اليوم الخميس على ملعب أحمد علي في الريان.

وتقدم الفريق الكوري الجنوبي بكرة رأسية لمدافعه كيم كي هي مستغلا ركلة ركنية (24)، وأدرك جينياك التعادل أولا من مسافة قريبة (38) قبل أن يترجم بنجاح ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وسيلتقي تيغريس في الدور التالي مع بالميراس البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية الأحد المقبل.

ويشارك تيغريس، بطل المكسيك سبع مرات آخرها العام 2019، للمرة الأولى في كأس العالم للأندية، ولم يسبق لأي فريق من المنطقة أن بلغ النهائي.

في المقابل، لم يقدم أولسان بطل آسيا الكثير خلال المباراة وبات واضحا افتقاده إلى هدافه المحنك البرازيلي جونيور نيغراو الذي سجل له هدفي الفوز في النهائي القاري في مرمى بيرسيبوليس الإيراني 2-1 في الدوحة أيضا في ديسمبر الماضي وتوج هدافا لدوري أبطال آسيا برصيد 7 أهداف بالتساوي مع المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي.

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