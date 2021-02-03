التجديد أو الرحيل.. راموس يحدد شرطه النهائي للبقاء مع ريال مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 08:07 مساء
سيرجيو راموس. (أرشيفية : إنترنت)

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن اقتراب سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد، من الرحيل عن النادي الملكي بعدما فشل في التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه بشأن تجديد عقده.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق مع ناديه حتى الآن حول عقد النجم الإسباني.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، وفقًا لـ«آس» إن راموس اجتمع مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز وأخبره بشروطه من أجل الاستمرار مع ريال مدريد، وفي حالة عدم تلبية هذه الشروط فإنه لن يمدد عقده وسيرحل عن الفريق بنهاية الموسم.

وأشارت الجريدة إلى أن شروط راموس هي التجديد لمدة موسمين وبراتب 12 مليون يورو في الموسم الواحد، موضحة أن اجتماع قائد المرينغي مع بيريز كان في هدوء تام، ولم يكن اللقاء متوترًا كما كان يتوقعه البعض.

كما أكدت أن راموس ممتن لكل السنوات التي قضاها في ريال مدريد ولا يريد أن يرحل عن الفريق بمشاكل، وفي حالة عدم تلبية شروطه فإنه سيغادر في صمت.

يذكر أن العديد من عمالقة أوروبا ترغب في الحصول على خدمات سيرجيو راموس، أبرزها مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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