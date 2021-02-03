الأهلي المصري يحلم بتكرار إنجاز مازيمبي الكونغولي في مونديال الأندية

لاعبو الأهلي المصري. (فرانس برس)

يصطدم الأهلي المصري بمسار صعب في كأس العالم للأندية التي يستهلها غدًا الخميس، بمواجهة الدحيل القطري المضيف على استاد المدينة التعليمية، في مسعى لأن يصبح ثالث فريق أفريقي يبلغ المباراة النهائية.

وصحيح أن الأهلي مرشح لتخطي الدحيل بطل قطر على الورق، نظراً لتاريخه العريق وهيمنته الأفريقية، إلا أن العملاق الألماني بايرن ميونيخ بطل أوروبا سيكون بانتظاره في نصف النهائي.

يهيمن الأهلي بشكل صارخ على الدوري المصري مع 42 لقباً ودوري أبطال أفريقيا بتتويج قياسي بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست في كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول.

وتُعد مشاركته في العام 2006 مع جيل النجم السابق محمد أبوتريكة الأبرز، عندما حل ثالثاً بخسارته أمام إنترناسيونال البرازيلي 1-2 الذي أحرز اللقب لاحقاً على حساب برشلونة الإسباني.

وإلى برونزيته في نسخة 2006، بلغ الأهلي نصف نهائي 2012 حيث ودّع أمام كورنثيانس البرازيلي صفر-1 الذي أحرز اللقب لاحقاً، فيما حل الفريق القاهري رابعاً وراء مونتيري المكسيكي.

ويحلم الأهلي أن يكرر إنجاز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وصيف 2010 والرجاء البيضاوي المغربي وصيف 2013، المتأهلين الوحيدين من أفريقيا إلى النهائي.

وحصد «الحمر» بطاقة التأهل إلى النسخة الحالية بعد تتويجهم القاري في أول نهائي بين فريقين من دولة واحدة، على حساب غريمه التاريخي الزمالك 2-1 في القاهرة.

ويخوض الأهلي البطولة بصفوف شبه مكتملة، حيث يعوّل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني على الحارس محمّد الشناوي، ولاعبي الوسط محمّد مجدي «أفشة»، محمود عبدالمنعم «كهربا» وحسين الشحات الذي تمنى مواجهة لاعب بايرن توماس مولر في نصف النهائي.

فيما تضم لائحة أجنابه المغربي بدر بانون، التونسي علي معلول، المالي أليو ديينغ، النيجيري جونيور أجايي والكونغولي الديمقراطي والتر بواليا.

وخرج من القائمة رامي ربيعة ومحمود وحيد لعدم الجاهزية الفنية، فيما رافق البعثة وليد سليمان لكنه استبعد للإصابة.

وتولى موسيماني المسؤولية في أكتوبر الماضي عقب الرحيل المفاجئ للسويسري رينيه فايلر، فنجح في استكمال المشوار الأفريقي بالفوز على الوداد البيضاوي المغربي في نصف النهائي، قبل أن يتفوق على الزمالك ليعيد الأهلي إلى منصة التتويج بالذهب الأفريقي بعد غياب دام سبع سنوات.

وستكون المشاركة الثانية لموسيماني في مونديال الأندية، بعد ماميلودي صنداونز الذي ودّع باكرا من ربع نهائي 2016 ثم حل سادساً.

وأكد موسيماني (56 عاما) قوة الدحيل «سنواجه فريقاً قوياً يمتلك بين صفوفه العديد من العناصر المميزة، وتحديدا في الهجوم والوسط»، مشددا على سعادته بالدعم الذي يلقاه من الجماهير التي ستدخل بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للملعب بسبب بروتوكول فيروس كورونا.