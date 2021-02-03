منتخب إنجلترا يعلن خريطة الظهور لتحدي «كورونا»

مباراة المنتخب الإنجليزي أمام بلجيكا بدوري أمم أوروبا (تويتر)

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن منتخب إنجلترا سيواجه النمسا ورومانيا ودياً على أرضها في يونيو المقبل في مباراتين تأجلتا من العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19، وستحل النمسا ضيفة على إنجلترا في الثاني من يونيو، بينما ستلعب رومانيا على أرض إنجلترا في السادس من يونيو.

الاتحاد الإنجليزي أعلن أنه سيحدد الملعبان في وقت لاحق، قائلا «مع تواصل الجهود مع الحكومة للعمل على عودة الجماهير إلى المدرجات في أسرع وقت بعد أن تصبح الأجواء آمنة سيتم تعريف المشجعين باجراءات الحصول على تذاكر فور الاتفاق على الترتيبات»، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وستقام بطولة أوروبا المؤجلة في الفترة بين 11 يونيو إلى 11 يوليو المقبل، وسيلعب فريق المدرب غاريث ساوثغيت مع كرواتيا وإسكتلندا وجمهورية التشيك في المجموعة الرابعة، بينما تنافس النمسا في المجموعة الثالثة مع أوكرانيا وهولندا ومقدونيا الشمالية، في حين أخفقت رومانيا في التأهل.

وأعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا» تحديد الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021 لإقامة بطولة أمم أوروبا يورو 2020 التى كانت مقررة فى يونيو الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة «كورونا» التى جمدت كرة القدم حول العالم.