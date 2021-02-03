رئيس لجنة «أولمبياد طوكيو» يفجر أزمة مع النساء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 04:24 مساء
يوشيرو موري (فرانس برس)

أدلى رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، يوشيرو موري، بتصريحات منحازة ضد المرأة، معتبرًا أن النساء يجعلن الاجتماعات تطول لصعوبتهن على التحدث بإيجاز.

وبحسب الجريدة اليومية في اليابان «أساهي شيمبون»، قال موري (83 عامًا)، رئيس الوزراء السابق المعروف بزلاته العامة إن «اجتماعات مجلس الإدارة التي تضم الكثير من النساء تأخذ وقتًا طويلًا»، بحسب ما نقلته «فرانس برس».

تابع: «عندما ترفع عدد النساء في الهيئة التنفيذية، يواجهن صعوبة في الانتهاء إذا لم يتم تقييد وقتهن إلى حد معين، وهذا مزعج»، فيما أضافت الجريدة أن بعض أعضاء مجلس الإدارة ردوا بالضحك على تعليقات موري.

وبينما تحتل اليابان مراكز الصدارة في مجموعة من المؤشرات العالمية، تتخلف باستمرار عن تعزيز المساواة بين الجنسين، حيث تحتل المركز 121 من بين 153 دولة بحسب استطلاع حول الفجوة بين الجنسين صادر العام 2020 عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأعلنت اللجنة الأولمبية اليابانية، العام الماضي، رغبتها بتوظيف 40% من النساء في مجلس الإدارة، لكن حتى نوفمبر الماضي، تواجدت خمس نساء فقط من أصل 24 عضوًا.

أضاف موري، في اجتماع الأربعاء والذي كان مفتوحًا أمام وسائل الإعلام: «لدينا نحو سبع نساء في اللجنة المنظمة، لكن الجميع يعرف موقعه».

ولم تعلق اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على تصريحات موري.

وتابع موري: «السيدات قادرات على المنافسة، عندما يرفع أحدهم يده، يعتقد آخرون أنهم بحاجة إلى التحدث أيضًا».

وتتزايد حدة التكهنات حول إمكانية تأجيل جديد أو الغاء الألعاب بسبب تداعيات فيروس «كورونا»، برغم إصرار المنظمين على إقامتها مهما تطور الفيروس.

وفي ديسمبر الماضي أجلت الحكومة اليابانية مشروعًا مقررًا منذ نحو عقدين، يهدف إلى تشغيل ما لا يقلّ عن 30% من النساء في مراكز قيادية مع انتهاء العام 2020.

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