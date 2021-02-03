الهزيمة «9/0» أمام مانشستر يونايتد تزيد أوجاع مدرب ساوثهامبتون

مباراة مانشستر يونايتد و ساوثهامبتون (إنترنت)

قال مدرب ساوثهامبتون رالف هازنهوتل إن الخسارة (0-9) أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تؤلم بشكل أكبر من الهزيمة بالنتيجة ذاتها أمام ليستر سيتي في 2019.

وسجل البديل أنطوني مارسيال هدفين ليعادل يونايتد انتصاره الساحق أمام إبسويتش تاون بنتيجة (9-0) في 1995، وهي أيضاً نفس نتيجة خسارة ساوثهامبتون القياسية أمام ليستر، ويعتقد هازنهوتل أن ساوثهامبتون لم يكن يحتاج إلى الخسارة الثقيلة حتى يدرك أنه يحتاج إلى التحسن، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وقال هازنهوتل الذي يحتل فريقه المركز 12 برصيد 29 نقطة من 21 مباراة: «هذه المرة يبدو الموقف مختلفاً تماماً وليس صحيحاً أنها تؤلم أقل بل العكس الصحيح، إنها تؤلم أكثر حيث تكررت النتيجة مرة أخرى».

وأضاف: «لكن الفريق يبدو مختلفاً الآن، وهذا هو السبب وراء أننا قدمنا موسماً جيداً حتى الآن، لذا دعونا نرى كيف سينتهي الموسم، أعتقد أنه سيكون بشكل أفضل من الماضي».

وتعين على ساوثهامبتون، المبتلى بالفعل بالإصابات، اللعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثانية عندما طُرد لاعب الوسط ألكسندر يانكفيتس ثم أصبح يلعب بتسعة لاعبين بعد طرد المدافع يان بدناريك قبل أربع دقائق على النهاية.

وكان ساوثهامبتون تعرض لطرد مبكر أيضاً في الخسارة أمام ليستر، وقال هازنهوتل: «خسرنا مرة أخرى بشكل مروع، نفس القصة باللعب بلاعب أقل وهذه المرة حدث ذلك بعد دقيقتين، وبعد ذلك تصبح 90 دقيقة طويلة في الدوري الممتاز».

وأضاف: «لم يكن بوسعي المساعدة من الخارج لأني لم أملك أي بدائل، لم يكن لدي أي لاعب صاحب خبرة على مقاعد البدلاء، لا يوجد بدلاء في الخط الخلفي للدفاع بشكل أفضل».