«الأولمبية الدولية» ترفض شكاوى ضد «فيفا» وإنفانتينو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 فبراير 2021, 12:47 صباحا
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو (أرشيفية : الإنترنت)

رفض المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، شكاوى مقدمة ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه جياني إنفانتينو.

وتقدمت وكالة «سبورت 7» السويسرية، وفقًا لـ«كورة» بشكوى تخص تعامل «فيفا» مع سوق انتقالات اللاعبين في الخريف الماضي، في الوقت الذي خضع فيه إنفانتينو لتحقيقات جنائية في سويسرا منذ يوليو الماضي فيما يتعلق باجتماعاته مع مايكل لاوبر النائب العام السويسري السابق، لكن كلاهما نفى ارتكاب أي مخالفة.

وبشأن الادعاءات ضد «فيفا»، أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أنها خارج نطاق الميثاق الأخلاقي للجنة الأولمبية الدولية.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه بالرغم من أن الادعاءات ضد إنفانتينو يمكن النظر فيها، «إلا أنه لا توجد أدلة على وقائع محددة يمكن من خلالها توجيه اتهامات شخصية للسيد جياني إنفانتينو»، وبالتالي: «سيتم رفض الشكوى».

ويشغل إنفانتينو صاحب الـ50 عاما عضوية اللجنة الأولمبية الدولية منذ العام الماضي.

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