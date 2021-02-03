نيمار يوافق على تمديد عقده حتى 2026

نيمار. (أرشيفية : إنترنت)

وافق البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان لكرة القدم، على تجديد عقده مع النادي حتى صيف 2026، بعد وصول المفاوضات إلى مراحلها النهائية بين الطرفين.

وأكدت إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، وفقًا لـ«جول» اليوم الثلاثاء، أن نيمار سيبقى مع سان جيرمان لمدة طويلة، بعد رفضه تماماً الانتقال إلى صفوف برشلونة.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد كتابة العقود والاتفاق على نسبة الحوافز والمتغيرات، وفقاً لعدد المباريات والبطولات.

وعلى صعيد متصل، بدأت إدارة النادي الباريسي مفاوضاتها مع كيليان مبابي، من أجل تجديد عقده أيضاً، بناء على طلب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق.