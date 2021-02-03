«9 مقابل صفر».. مهرجان أهداف في ليلة اكتساح مانشستر يونايتد لساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مباراة مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 9 أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز كريستال بالاس على نيوكاسل 2 / 1، ووولفرهامبتون على أرسنال 2 / 1 وشيفيلد يونايتد على وست بروميتش بذات النتيجة.

وسجل أهداف مانشستر يونايتد آرون فان بيساكا في الدقيقة 18 وماركوس راشفورد في الدقيقة 25، ويان بيدناريك، لاعب ساوثهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 34، وإدينسون كافاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد 4 / صفر.

وفي الشوط الثاني، سجل أنتوني مارسيال الهدف الخامس لمانشستر يونايتد في الدقيقة 69، وسكوت مكتوميناي في الدقيقة 71، ثم سجل برونو فبيرنانديز الهدف السابع في الدقيقة 87 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل مارسيال الهدف الثاني له والثامن لمانشستر يونايتد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، ثم اختتم دانيال جيمس أهداف مانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.