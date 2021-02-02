مرسيليا يعلق نشاط مدربه بسبب خلافات بشأن التعاقدات

البرتغالي أندريه فياش بواش مدرب مرسيليا أثناء مؤتمر صحافي لفريقه. (فرانس برس)

أعلن نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن «تعليق نشاط» مدربه البرتغالي أندريه فياش بواش، بعد ساعات من كشف الأخير عن رغبته في التخلي عن منصبه على خلفية خلاف نشب بينه وبين الإدارة، بسبب سياسة التعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية.

وجاء في بيان النادي الجنوبي، وفقا لـ«فرانس برس»: «أصبح هذا القرار الاحترازي حتميا، نظرًا للأفعال والمواقف المتكررة أخيرًا التي تضر بشكل كبير بنادي مرسيليا وموظفيه الذين يدافعون عنه يوميا».

وتابع البيان: «التصريحات التي أُدلي بها اليوم خلال مؤتمر صحفي بخصوص بابلو لونغوريا، المدير العام المسؤول عن كرة القدم، غير مقبولة.. لا يمكن التشكيك في استثماره الاستثنائي، بل على عكس ذلك، رحب به الجميع خلال فترة الانتقالات الشتوية هذه التي شابتها أزمة غير مسبوقة.. من المحتمل أن تُفرض عقوبات بحق أندريه فياش بواش بعد إجراء تأديبي».

وقال فياش بواش في المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية مباراة فريقه أمام لنس في المرحلة 23 من الدوري المحلي: «لا أريد أي شيء من مرسيليا، لا أريد المال.. أريد فقط الرحيل».

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بعد يوم من إقفال باب سوق الانتقالات الشتوية (ميركاتو)، وبعد ثلاثة أيام من اقتحام بعض المشجعين مقر التمارين الخاص بالنادي احتجاجا على النتائج السلبية، ما أدى إلى تأجيل مباراة مرسيليا أمام ضيفه رين السبت.