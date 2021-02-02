كلوب يعترف: عودة فان دايك إلى الملاعب هذا الموسم ستكون معجزة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 09:57 مساء
فان دايك لدى خروجه مصابا خلال مباراة إيفرتون في الدوري الإنجليزي. (فرانس برس)

اعترف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، اليوم الثلاثاء، بأن عودة قطب دفاع الفريق، الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يتعافى من إصابة خطيرة في ركبته هذا الموسم ستكون بمثابة «المعجزة».

وقال كلوب عشية مباراة فريقه ضد برايتون ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز: «لم يقل لي أي طبيب بإمكانية أن يلعب فيرجيل مجددًا هذا الموسم.. لا أريد القول إن الأمر مستحيل، لكنه ليس مرجحًا».

وأضاف: «لدينا مكان له لتسجيله في قائمة دوري أبطال أوروبا.. إذا وجدنا مكانًا له في لائحة الدوري الممتاز، سنضيفه إليها.. إذا لم يكن هناك مكان له فعلينا اتخاذ قرار ما.. إذا تواجد على اللائحة، لأننا نأمل بمعجزة».

وعانى ليفربول الإصابات، لا سيما في خط دفاعه، حيث يغيب جو غوميز حتى أواخر الموسم، قبل أن يؤكد المدرب الألماني غياب الكاميروني جويل ماتيب حتى نهاية الموسم اليوم أيضًا بعد أن تكرّرت إصابته مؤخرًا.

واضطر ليفربول إلى تعزيز صفوفه في هذا الخط بالتعاقد مع مدافع بريستون، بن ديفيس، ومدافع شالكه الألماني، التركي أوزان كاباك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف كلوب: «في الوقت الحالي نلعب في غياب أربعة لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع، أحدهم فقط سيعود الأسبوع المقبل وهو فابينيو وهو لاعب خط وسط في الأساس.. ثمة حلول الآن والمزيد من الخيارات.. إنها فرصة مهمة بالنسبة إلى اللاعبين (ديفيس وكاباك) ولنا أيضًا».

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري المحلي حاليًا، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر والذي يملك مباراة مؤجلة.

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