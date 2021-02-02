طائرة الهلال تجتاز المروج وتواصل الصدارة في الدوري الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 02:53 مساء
فريق الهلال للكرة الطائرة (إنترنت)

واصل فريق الهلال للكرة الطائرة صدارته المجموعة الأولى، بعد فوزه أمس الإثنين على مضيفه المروج بثلاثة أشواط دون رد، كانت نتائجها (27/ 25، 25/ 11، 26/ 24).

بهذا الفوز حافظ الهلال على صدارته المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، وبقي المروج بنقطتيه السابقتين.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من بوشعالة حكما أول وفرج بوعربية حكما ثانيا، والمسجلان مجدي المسماري وأحمد الجبالي، وحمل الراية الحكمان مؤمن الصالحين وعلي بوجناح.

وبمجمع سليمان الضراط حقق الأهلي بنغازي الفوز على البراق بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، كانت نتائجها (25/  14، 25/ 12، 25/ 21).

وبهذا الفوز وصل الأهلي بنغازي إلى النقطة 12 من 5 مباريات وبقي البراق بنقطته الوحيدة السابقة.

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من علي الأوجلي حكما أول واعبيد البرغثي حكما ثانيا، وحمل الراية الحكمان سعد الورفلي وبدر البرهمي والمسجلان سعد المسلاتي وعصام الفسي.

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