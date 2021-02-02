بن ديفيس يحل مشاكل ليفربول الدفاعية قبل دقائق من غلق باب القيد الشتوي

فان دايك في مباراة إيفرتون (تويتر)

عزز ليفربول أخيرا خياراته الدفاعية بالتعاقد مع بن ديفيس من بريستون نورث أند من الدرجة الثانية قبل ساعات قليلة من إغلاق فترة الانتقالات الشتوية للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم والتي تميزت بالهدوء بسبب معاناة الأندية من أزمة فيروس كورونا وقواعد بريكست الجديدة.

اضطر ليفربول، حامل اللقب، إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية بسبب معاناته الكبيرة في مركزي قطب الدفاع إثر إصابة الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك وجو غوميز، والتي ستبعدهما حتى نهاية الموسم، بالإضافة إلى الإصابات المتكررة للكاميروني جويل ماتيب ولاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي اعتمد عليه المدرب الألماني يورغن كلوب على غرار لاعب الوسط الآخر القائد جوردان هندرسون، لتعويض الغيابات في مركز قلب الدفاع، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان كلوب أعلن منذ أسابيع أن التعاقد مع قطب دفاع سيكون بمثابة دفعة كبيرة بالنسبة لفريقه في ظل تراجع نتائجه وتخليه عن الصدارة حيث يحتل المركز الثالث حاليا بفارق 4 نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة أقل، وحصل المدرب الألماني على مبتغاه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية بضم بن ديفيس.