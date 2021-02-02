جيمس يقود ليكرز للفوز على أتلانتا وطرد مشجعين في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 فبراير 2021, 11:06 صباحا
جيمس يشتبك مع الجماهير (فرانس برس)

قاد نجما فريق لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس وأنتوني ديفيس فريقهما للفوز على أتلانتا هوكس 107-99 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما شهد اللقاء طرد بعض المشجعين من المدرجات على خلفية مشادة كلامية مع جيمس.

وسجل جيمس 21 نقطة، منها النقاط التسع الأخيرة في أقل من دقيقة، إلى 9 تمريرات حاسمة و7 متابعات، فيما أضاف زميله ديفيس 25 نقطة إلى تمريرتين حاسمتين ومتابعتين، وتخطى ليكرز الصفعة التي تلقاها أمام ديترويت بيستونز قبل أربعة أيام، ونجح في العودة إلى سكة الانتصارات محققا فوزه الثاني تواليا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 12 فوزا مقابل خسارتين خارج أرضه، وحافظ على مركزه الثالث في المنطقة الغربية خلف يوتاه جاز والمتصدر لوس أنجليس كليبرز.

وشهدت المباراة طرد إحدى مشجعات فريق أتلانتا من الملعب حيث سمح لعدد قليل من المشجعين بمشاهدة المباراة بسبب البروتوكول المعتمد للحد من تفشي فيروس كورونا، بعدما وجهت كلمات نابية لجيمس، مما دفع الحكام إلى إيقاف المباراة والطلب من الأمن الخاص بالصالة طردها، إضافة إلى أمرأة أخرى ورجلين.

وشرح جيمس ما حصل قائلا «في البداية حصلت مشادة كلامية بين رجلين ناضجين، قلت كلمتي وقال كلمته، ومن ثم تدخل أحدهم وقالت ما أرادت قوله ولكن لا أعتقد أنه كان يتوجب طردهم من الصالة».

وأكد جيمس أنه سعيد لعودة الجماهير إلى الملاعب، وأنه كان يفتقد هذا التفاعل.

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