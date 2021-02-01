نجم الأهلي المصري يتحدث عن مواجهة «الدحيل» في كأس العالم للأندية

حسين الشحات. (أرشيفية : إنترنت)

أعرب مهاجم النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، عن رغبته بمواجهة بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق الخميس، في الدوحة.

ويلتقي الأهلي في الدور الثاني مع الدحيل القطري المضيف، والفائز بينهما يلاقي في نصف النهائي، الإثنين المقبل بايرن ميونيخ بطل أوروبا.

وقال الشحات في مقابلة مع موقع الاتحاد الدولي (فيفا): «تركيزنا كبير على المباراة الأولى ونأمل أن نفوز بها. بالطبع بايرن ميونيخ فريق قوي ولديه عديد النجوم. أحب أن أقابل (توماس) مولر فأنا معجب به كثيرًا، وأحب أسلوب لعبه».

وكان الشحات (29 عامًا) وصل مع ناديه السابق العين الإماراتي إلى نهائي نسخة 2018، حيث خسر أمام ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد إقصائه ريفر بليت الأرجنتيني في نصف النهائي بركلات الترجيح «أفضل ذكرى بالنسبة لي كانت بلوغ النهائي واللعب ضد ريال مدريد، إنه شيء لا أستطيع نسيانه وأتمنى أن أفعل الشيء نفسه مع الأهلي هذا العام، وآمل أن نتمكن من الفوز باللقب».

وعن خصمه في مستهل مشاركته، يقول: «الدحيل فريق قوي ولديه لاعبون جيدون. نحن نستعد جيدًا لهم لأننا نحترمهم وأنا متأكد من أنهم يحترموننا أيضًا. سيلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم وفي بلدهم. لقد استعددنا لهم بشكل جيد للغاية، ونعرف جميع اللاعبين ونقاط قوتهم وضعفهم. الجهاز الفني واللاعبون يعرفون ما يمكن توقعه. آمل أن نتمكن من هزيمتهم والمضي قدمًا».

ويمكن للأهلي أن يحظى بدعم جالية مصرية كبيرة في الدوحة، ما دفع الشحات إلى وصفها «جماهير الأهلي رائعة، يحبون الفوز ويحبون دائمًا رؤية لاعبين جيدين وأسلوب لعب جيدًا. هم أيضًا يطمحون لرؤية الكثير من الأهداف والفوز بالألقاب».

وأضاف أن «مشجعي الأهلي ليسوا فقط في مصر ولكنهم في كل مكان في العالم العربي. كان الملعب سيمتلئ بجماهير الأهلي لو أتيحت لهم الفرصة. آمل أن يتمكنوا دائمًا من دعمنا وتحفيزنا كما جرت عليه العادة».