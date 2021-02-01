الاتحاد الإيطالي يحقق في شجار إبراهيموفيتش ولوكاكو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 07:19 مساء
إبراهيموفيتش ولوكاكو. (تويتر)

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، فتحه تحقيقًا في الشجار الذي وقع بين زلاتان إبراهيموفيتش، وروميلو لوكاكو، خلال مباراة ميلان وإنتر ميلان في دور الثمانية بكأس إيطاليا الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد في بيان له اليوم، وفقًا لـ«جول»: «المدعي الاتحادي جوسيبي شيني فتح صباح، الإثنين، تحقيقًا فيما يتصل بالمشادة الكلامية بين اللاعبين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو خلال مباراة إنتر وميلان».

وأضاف البيان: «وفي إطار التحقيقات قرر المدعي الاتحادي استدعاء حكم المباراة باولو فاليري للإدلاء بشهادته خلال الساعات القليلة المقبلة فيما يتعلق بحجم العقوبات التي فرضت بالفعل على اللاعبين خلال المباراة».

واندلع الشجار بين الزميلين السابقين في صفوف مانشستر يونايتد، قرب نهاية الشوط الأول، واستمر عند مغادرة الفريقين أرض الملعب في نهاية الشوط الأول للمباراة، عندما ظهر الغضب على لوكاكو لاعب إنتر ميلان بسبب بعض الكلمات التي صدرت عن إبراهيموفيتش لاعب ميلان على ما يبدو.

ونفى إبراهيموفيتش عبر حسابه في «تويتر»، أنه تلفظ بعبارات تنطوي على إهانة عنصرية بحق لوكاكو لكن الاتحاد الإيطالي للعبة، قال إنه سيحقق بصورة موسعة فيما حدث.

وحصل كل لاعب على إنذار ثم حصل إبراهيموفيتش على بطاقة صفراء أخرى، بعد تدخله على ألكسندر كولاروف ليُطرد من المباراة التي خسرها فريقه 2-1، قبل أن تعاقب رابطة الدوري، الجمعة الماضي، كل لاعب بالإيقاف لمباراة واحدة.

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