بارتوميو: لم أسرب عقد ميسي

جوسيب ماريا بارتوميو (أرشيفية : إنترنت)

نفى رئيس نادي برشلونة المستقيل، جوسيب ماريا بارتوميو، مسؤوليته عن تسريب عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أثار جدلاً واسعاً في الساعات الأخيرة.

خلال برنامج «هدف لهدف» عبر شاشة تليفزيون «تي في 3» الإسبانية، تم اتهام رئيس برشلونة الذي استقال من منصبه بسبب التخبط الإداري، واعتراض الأعضاء على سياسته، بأنه السبب وراء تسريب صورة من عقد ميسي، خاصة وأنه لديه القدرة للوصول للعقد السري من بين بعض الأشخاص القليلين، بحسب ما نشره موقع «24».

كما ذكر البرنامج أن الخلاف الذي جمع بين بارتوميو وميسي في الصيف الماضي، حين طلب اللاعب الرحيل عن النادي، ولكن رئيس مجلس الإدارة حينها رفض، وخرج اللاعب للهجوم على رئيس «البلاوغرانا»، ووجه إليه اتهامات بعدم وجود مشروع رياضي للفريق الأول.

وفي سير اللقاء، أرسل بارتوميو رسالة إلى البرنامج للتأكيد على أن لا علاقة له بتسريب عقد ميسي، ونفى بشكل قاطع أن يفعل ذلك، ورفض رئيس برشلونة السابق دعوة البرنامج لإجراء مداخلة هاتفية.