زلزال يضرب برشلونة جراء تسريب تفاصيل عقد ميسي مع برشلونة وتهديدات بالتصعيد

ليونيل ميسي (أرشيفية : الإنترنت)

لم يكد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني ينتهون من قنبلة تسريب عقد ليونيل ميسي، الأخير مع النادي بكامل تفاصيله المادية، والذي نشرته جريدة «الموندو» الإسبانية أمس الأحد، حتى واصلت الجريدة اليوم الإثنين الكشف عن تفاصيل جديدة بخصوص عقد اللاعب، والجوانب المادية بينه وبين النادي الكتالوني.

ووقع ميسي عقده الحالي مع برشلونة، في صيف موسم 2018/2017، وينتهي في يونيو المقبل، وفجّرت جريدة «الموندو» الإسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما كشفت عن أن ميسي يحصل بموجب هذا العقد على 555 مليون يورو أي أكثر من نصف مليار يورو، بحد أقصى 138 مليون يورو سنوياً، وربما يكون ذلك أحد أسباب الأزمة المالية الطاحنة التي يئن برشلونة تحت وطأتها في الفترة الماضية، بحسب ما كشفه موقع «آس» الإسبانية.

وواصلت «الموندو» اليوم نشر باقي التفاصيل عن عقد ميسي، رغم التهديدات التي أطلقها مسؤولو نادي برشلونة واللاعب الأرجنتيني نحو الجريدة ومسؤوليها، والإعلان عن مقاضاتها في المحكمة جراء ما قامت بنشره من عقود خاصة بين اللاعب والنادي.

وقالت «الموندو»، في تقريرها الذي نشرته اليوم الإثنين الأول من فبراير 2021، إن برشلونة سيكون مطالباً بدفع 39 مليون يورو لميسي في شهر يوليو المقبل، كمكافأة ولاء ووفاء، سواء رحل اللاعب عن النادي أو استمر في صفوف العملاق الكتالوني.