كلوب يلقب صلاح بـ«المدهش» في ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 05:05 مساء
محمد صلاح مع ليفربول (فرانس برس)

يعوّل مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على هداف الفريق المصري محمد صلاح الذي وصفه بـ«المدهش»، بعد ثنائيته الرائعة الأحد في مرمى وست هام، في الصراع على الصدارة واللقب مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويخوض ليفربول الأربعاء مباراة سهلة نسبيا على أرضه مع برايتون ضمن المرحلة الثانية والعشرين التي تفتتح الثلاثاء بأربع مباريات، بعد أن نهض من كبوته قبل 10 أيام عندما سقط على ملعب «أنفيلد» أمام بيرنلي المتواضع بهدف ليلحق به الأخير أول خسارة في قلعته منذ أبريل العام 2017 لم يسقط خلالها الفريق الأحمر في أي من مبارياته الـ69، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ونجح ليفربول في العودة من توتنهام بالفوز (3-1) منتصف الأسبوع قبل أن يتغلب على وست هام (3-1) الأحد ليحيي آماله بالاحتفاظ باللقب المحلي الذي حققه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ العام 1990.

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