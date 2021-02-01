لموشي: الدحيل القطري ليس بايرن ميونيخ أو الأهلي المصري

الفرنسي صبري لموشي (فرانس برس)

طالب الفرنسي صبري لموشي مدرب الدحيل القطري بمواجهة حقيقة الفوارق التي تفصل فريقه عن الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تستضيفها الدوحة، اعتبارا من الخميس وحتى 11 فبراير الجاري.

يخوض الدحيل المسابقة بصفته ممثل الدولة المضيفة بعد تتويجه بطلا للدوري المحلي الموسم الماضي، ويواجه في مباراته الأولى الخميس الأهلي المصري بطل أفريقيا على استاد المدينة التعليمية أحد ملاعب مونديال 2022 في قطر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

قال لموشي في حديث خاص لوكالة «فرانس برس» «يجب أن نُبقي أقدامنا على الأرض ولا نذهب بعيداً، نحن لسنا بايرن ميونخ الألماني أو الأهلي المصري أو تيغريس أونال المكسيكي».

وبحال تأهله إلى نصف النهائي، يلاقي الدحيل بطل أوروبا بايرن ميونيخ الألماني المدجج بالنجوم، وفي نصف النهائي الثاني، يلعب بالميراس البرازيلي بطل أميركا الجنوبية مع الفائز بين تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا.

تابع لموشي (49 عاما) «هذه الفرق فازت بالكثير، لقد نالت الألقاب القارية قبل أن تأتي إلى هنا، يجب أن نكون واقعيين، نحن مجرد فريق فاز في البطولة المحلية ويُعدّ من بين الأفضل في قطر فقط، وما زلنا نطمح لأن نكون من بين الأفضل في آسيا».

وأضاف المدرب الذي تولى المهمة في أكتوبر الماضي بديلا للمغربي وليد الركراكي «سنواجه فرقا متعطشة للمنافسة، نحن محظوظون بالمشاركة في البطولة، والأمر سيكون صعباً جداً علينا بطبيعة الحال».