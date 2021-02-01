الأمير وليام: الإساءات العنصرية في الدوري الإنجليزي «حقيرة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 04:30 مساء
ماركوس راشفورد (فرانس برس)

وصف الأمير وليام، نجل ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، الإساءات العنصرية الموجهة للاعبي كرة القدم بأنها «حقيرة»، مشددًا على أنها «يجب أن تتوقف الآن» بعد أن أصبح ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد آخر النجوم عرضة لتلك الممارسات.

يأتي حديث رئيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم دوق كامبريدج، بعد أن اتهمت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين شركات مواقع التواصل الاجتماعي بعدم العمل بشكل صارم وجازم للحد من المنشورات العنصرية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وكان كل من الفرنسي أنطوني مارسيال والهولندي أكسيل توانزيبي زميلي راشفورد في يونايتد، مدافع تشيلسي ريس جيمس ولاعب وست بروميتش روماين سويرز من سانت كيتس ونيفيس عرضة لإساءات عنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي في الأسبوع الأخير.

واستُهدف راشفورد بعد تعادل يونايتد السلبي مع آرسنال يوم السبت، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق، وغرّد وليام «الإساءات العنصرية -سواء في الملعب أو في المدرجات أو على وسائل التواصل الاجتماعي- حقيرة ويجب أن تتوقف الآن».

وتابع «لدينا جميعًا مسؤولية لخلق بيئة لا يسمح فيها بمثل هذه الإساءات، وأولئك الذين يختارون نشر الكراهية والانقسام يتحملون مسؤولية أفعالهم».

ودعت رابطة اللاعبين المحترفين منصات التواصل لإثبات أنها ملتزمة فعلا بمعالجة مشكلة تقول إنها تمر في مرحلة أزمة منذ عامين.

وقالت في بيان «يجب بذل كل الجهود لحماية لاعبي كرة القدم المحترفين، وجميع المستخدمين الآخرين، من الإساءات العنصرية أثناء استخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي».

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