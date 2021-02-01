ناغتس يوقف سلسلة انتصارات يوتا جاز في الدوري الأميركي للسلة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 02:49 مساء
ناغتس يوقف سلسلة انتصارات يوتا جاز (فرانس برس)

أوقف دنفر ناغتس سلسلة من 11 فوزا تواليا (الأطول هذا الموسم) ليوتا جاز بالفوز عليه (128-117) ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بفضل 47 نقطة لنجمه الصربي نيكولا يوكيتش، في حين انتزع لوس أنجليس كليبرز صدارة المنطقة الغربية.

وضرب يوكيتش بقوة بتسجيله 47 نقطة بينها 22 في الربع الأول رفعها إلى 33 في نهاية الشوط الأول، وأضاف 12 متابعة ليحقق «الدبل دبل» العشرين هذا الموسم، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ونوه يوكيتش نجم المباراة بلا منازع بفوز فريقه بقوله في الوقت الحالي، يعتبر جاز أفضل فريق في الدوري، يلعبون بشكل مدهش ويسددون بشكل رائع وحققوا 11 فوزا تواليا، وبالتالي فالفوز جيد جدا لنا.

ومنذ البداية تقدم ناغتس بفارق كبير وصل إلى 28 نقطة في الشوط الأول باعتماده بنسبة كبيرة على الرميات الثلاثية ونجح في تسجيل 8 منها في محاولته الـ8 الأولى ثم 15 من أصل 18 في نهاية الشوط الأول.

ونجح جاز في تقليص الفارق إلى أقل من 10 نقاط في الربع الثالث لكن الكلمة الأخيرة كانت لناغتس بفضل الاحتياطيين جايمايكل غرين وفاكوندو كامباتزو اللذين سجلا 9 و6 نقاطا تواليا في الربع الأخير ليخرج فريقهما فائزا بفارق 9 نقاط.

وتخطى 7 لاعبين من جاز حاجز العشر نقاط وأفضلهم كان بويان بوغدانوفيتش مع 29 نقطة ودونوفان ميتشل مع 13، لكن ذلك لم يبعد شبح الخسارة الأولى له منذ السادس من يناير الماضي.

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