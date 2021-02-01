سرقة 400 ألف يورو من منزل إيكاردي أثناء مباراة سان جيرمان أمام لوريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 01:40 مساء
الأرجنتيني ماورو إيكاردي (فرانس برس)

وقع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي ضحية سرقة محتويات من منزله الكائن في منطقة نويي سور سين في العاصمة باريس بقيمة 400 ألف يورو، خلال خوضه مباراة فريقه ضد لوريان في الدوري المحلي، بحسب ما أشارت مصادر مقربة منه.

وقال المصدر مؤكداً معلومات نشرتها جريدة «ليكيب» الرياضية الفرنسية «تنبه المحيطون باللاعب إلى أشياء مبعثرة ومفقودة»، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضاف أنه «تمت سرقة مجوهرات، ساعات، وملابس فخمة، هذه الأشياء تقدر قيمتها بحوالي 400 ألف يورو» من دون الكشف عن التفاصيل حول عملية السرقة.

وفتحت محكمة نانتير تحقيقاً بالحادثة، وأوكلت الملف إلى فرقة مكافحة العصابة التابعة للشرطة القضائية في باريس.

وكان إيكاردي التحق بصفوف باريس سان جرمان قادماً من إنترميلان الإيطالي على سبيل الاعارة في سبتمبر العام 2019، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً في وقت لاحق.

وكان إيكادري شارك أساسياً في صفوف تشكيلة سان جرمان التي سقطت أمام لوريان (2-3) في الدوري الفرنسي الأحد، في أول خسارة رسمية لمدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

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