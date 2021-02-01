برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»

ميسي يسجل في مرمى أتلتيك بلباو (فرانس برس)

على ملعب «كامب نو»، ثأر برشلونة من الضيف الباسكي أتلتيك بلباو، وحقق فوزه الخامس توالياً خاطفا المركز الثاني بفارق الأهداف من ريال مدريد بعدما تساويا نقاطا (40)، حيث سقط الريال أمام ضيفه ليفانتي (1-2) السبت، فيما بقي بلباو في المركز الحادي عشر مع 24 نقطة.

وكان أتلتيك بلباو تغلب على برشلونة (3-2) بعد التمديد في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر في 17 يناير الحالي، وكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة بينية من الفرنسي أنطوان غريزمان إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انفرد بالحارس، لكن الأخير تمكن من إبعادها، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي مباراة أخرى، أهدر ألافيس فرصة الخروج موقتاً من مراكز الهبوط، بعدما تعادل سلباً مع مضيفه خيتافي، وبقي ألافيس الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة، في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما انتهت مباراة غرناطة مع سلتا فيغو، بالتعادل السلبي، فيما تختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال بيتيس مع أوساسونا.