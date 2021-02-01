برشلونة يثأر ويتقدم على ريال مدريد في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 فبراير 2021, 12:11 مساء
ميسي يسجل في مرمى أتلتيك بلباو (فرانس برس)

على ملعب «كامب نو»، ثأر برشلونة من الضيف الباسكي أتلتيك بلباو، وحقق فوزه الخامس توالياً خاطفا المركز الثاني بفارق الأهداف من ريال مدريد بعدما تساويا نقاطا (40)، حيث سقط الريال أمام ضيفه ليفانتي (1-2) السبت، فيما بقي بلباو في المركز الحادي عشر مع 24 نقطة.

وكان أتلتيك بلباو تغلب على برشلونة (3-2) بعد التمديد في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السوبر في 17 يناير الحالي، وكاد برشلونة أن يفتتح التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الخامسة، بعد تمريرة بينية من الفرنسي أنطوان غريزمان إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انفرد بالحارس، لكن الأخير تمكن من إبعادها، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي مباراة أخرى، أهدر ألافيس فرصة الخروج موقتاً من مراكز الهبوط، بعدما تعادل سلباً مع مضيفه خيتافي، وبقي ألافيس الذي حصد نقطتين فقط من مبارياته الست الأخيرة، في المركز الثامن عشر برصيد 19 نقطة، فيما رفع خيتافي رصيده إلى 24 نقطة في المركز الحادي عشر.

كما انتهت مباراة غرناطة مع سلتا فيغو، بالتعادل السلبي، فيما تختتم المرحلة الإثنين بلقاء ريال بيتيس مع أوساسونا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انقلاب بورما.. الجيش يتعهد بإجراء انتخابات والزعيمة تدعو الشعب لعدم القبول
دولى
«انقلاب» في بورما.. الجيش يعتقل «الزعيمة» ويعلن حالة الطوارئ
دولى
تجدد المواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن بمدينة طرابلس شمال لبنان
عربى
مباحثات جزائرية مع روسيا لإنتاج لقاح «سبوتنيك في» المضاد لـ«كورونا»
عربى
«مالية الموقتة»: صرف الزيادة المقررة في المرتبات مرتبط بإقرار الميزانية والقرار ...
ليبيا
البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)
ليبيا
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
«سبوتنيك»: أميركا تستعد لنقل نظام «بانتسير- سي1» الروسي من ليبيا إلى أوهايو
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ابتكارات تكنولوجية للوقاية من «كورونا»