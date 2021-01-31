9 انتصارات و300 هدف تقود الدنمارك للتتويج بكأس العالم لليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 11:17 مساء
تتويج الدنمارك بلقب كأس العالم لليد. (تويتر)

توج المنتخب الدنماركي لكرة اليد، بلقب بطولة العالم الـ27 بفوزه الثمين 26 / 24 على نظيره السويدي اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة التي اختتمت فعالياتها اليوم في مصر.

ونجح المنتخب الدنماركي في الخطوة الأخيرة برحلة الدفاع عن لقبه الذي أحرزه في النسخة الماضية التي استضافتها الدنمارك وألمانيا في مطلع 2019.

وشق المنتخب الدنماركي طريقه ببراعة إلى منصة التتويج باللقب وذلك من خلال تسعة انتصارات متتالية.

وخلال المباريات التسعة، سجل المنتخب الدنماركي 300 هدفا مقابل 227 هدفا اهتزت بها شباكه، وذلك مع استبعاد أهداف رميات الجزاء (4 / 3) التي حسم بها مباراته أمام المنتخب المصري في دور الثمانية للبطولة.

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