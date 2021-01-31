أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال

مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال (فرانس برس)

فشل مانشستر يونايتد في إبقاء الضغط على مانشستر سيتي بتعادله سلبًا مع آرسنال على ملعب الإمارات السبت، كما فشل في الثأر من النادي اللندني الذي أسقطه على ملعبه بهدف نظيف على ملعب أولد ترافورد في المرحلة السابعة.

ودخل يونايتد اللقاء بعد خسارة مفاجئة بهدف نظيف في عقر داره أمام شيفيلد يونايتد منذيل الترتيب الأربعاء، كانت الأولى للأخير على ملعب أولد ترافورد منذ 48 عامًا، واضعًا حدًّا لسلسة من 13 مباراة من دون خسارة للشياطين الحمر في الدوري وتحديدًا منذ الخسارة أمام آرسنال، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبقي يونايتد الطامح للقب أول منذ 2013 من دون أي فوز في الدوري ضد الستة الكبار هذا الموسم، حيث مني بخسارتين مقابل أربعة تعادلات، كما لم ينجح في التسجيل من اللعب المفتوح في أي من تلك المباريات الست، مكتفيًا بهدف وحيد من ركلة جزاء في الخسارة المدوية على أرضه أمام توتنهام (1-6) في المرحلة الرابعة.

أما آرسنال فبقي من دون هزيمة للمباراة السابعة تواليًا في الدوري، رافعًا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن موقتًا.

من جانبه قال النروجي أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد: «أنا راضٍ عن الأداء، خرجنا بشباك نظيفة وحصلنا على فرص جيدة، على مهاجمينا أن يسجلوا مجددًا، هذه هي الخطوة المقبلة الآن».

فيما اعتبر مدافع آرسنال، البرازيلي دافيد لويز، «أنا محبط لأننا نحب الفوز، فعلنا كل ما في وسعنا، علينا أن نتحسن كل يوم، عليك أن تكون متواضعًا وتعترف بما عليك تحسينه».

وأجرى سولشاير خمسة تغييرات على التشكيلة التي بدأت أمام شيفيلد يونايتد، حيث عاد قلب الدفاع السويدي فيكتور لينديلوف بدل الهولندي أكسيل توانزيي الذي قدم مباراة سيئة، فيما دفع بالأوروغوياني إدينسون كافاني بدلًا عن الفرنسي أنطوني مارسيال، إلا أن الأخير دخل في الدقيقة 37 بعد إصابة لاعب الوسط الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي.

فيما عانى فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا من غيابات بارزة لثلاثة من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة هم المهاجم الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ، والشاب المتألق بوكايو ساكا، والمدافع الأسكتلندي كيران تييرني.