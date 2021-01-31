(1/4) تكشف سر انتقام بايرن ميونيخ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 11:55 صباحا
بايرن ميونيخ يفوز على هوفنهايم (فرانس برس)

ثأر بايرن ميونيخ من الفريق الذي ألحق به الخسارة الوحيدة في العام 2020 في جميع المسابقات وبالنتيجة ذاتها، عندما أسقط ضيفه هوفنهايم (4-1) في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم السبت ليبتعد بفارق عشر نقاط موقتًا في الصدارة.

سجل الأهداف جيروم بواتينغ، توماس مولر، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، سيرج غنابري، بالنسبة لأصحاب الأرض فيما أحرز الكرواتي أندري كراماريتش هدف الضيوف الوحيد، ليرفع العملاق البافاري بفوزه الرابع تواليًا في البوندسليغا رصيده إلى 45 نقطة بفارق 7 نقاط عن لايبزيغ الفائز بهدف نظيف على ضيفه باير ليفركوزن الذي تراجع إلى المركز الرابع، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ودخل بطل أوروبا إلى المواجهة متطلعًا للثأر بعدما ألحق به هوفنهايم الهزيمة الوحيدة في 2020 في جميع المسابقات كانت في المرحلة الثانية من الموسم الحالي بنتيجة (4-1) في سبتمبر الماضي.

وخاض فريق المدرب هانزي فليك المباراة بغياب لاعبيه ليون غوريتسكا والإسباني خافي مارتينيس لإصابتهما بفيروس كورونا، وقال فليك «نتيجة 4-1 جيدة جدًا لنا، لقد فزنا بمبارياتنا الأربع الأخيرة، هذا هو مستوانا»، علمًا بأن بايرن ودع مسابقة الكأس لهذا الموسم بشكل مفاجئ من الدور الثاني في وقت سابق من شهر يناير الجاري.

كما كشف البوسني حسن صالحميدزيتيش المدير الرياضي لبايرن بعد المباراة لشبكة «سكاي سبورتس» أن الفريق مهتم بالحصول على خدمات المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو من لايبزيغ، وقال «نحن نتناقش معه، لقد التقينا بوكيله وأجرينا مناقشات جيدة وعلى صعيد محترف».

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