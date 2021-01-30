مانشستر سيتي يحلق في صدارة الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 11:56 مساء
لاعب مانشستر سيتي جيزوس يحتفل بهدفه في شيفيلد (فرانس برس)

عزز مانشستر سيتي صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز صعب على ضيفه متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف للبرازيلي غابريال جيزوس في المرحلة الحادية والعشرين السبت، فيما فشل جاره مانشستر يونايتد الثاني في البقاء في المطاردة بتعادله سلبًا أمام مضيفه آرسنال.

ورفع سيتي رصيده إلى 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن جاره وغريمه يونايتد الذي سيفقد المركز الثاني في حال فوز ليستر سيتي 39 نقطة على ضيفه ليدز يونايتد، الأحد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحقق سيتي انتصاره الثاني عشر على التوالي في جميع المسابقات للمرة الأولى في تاريخه وبقي من دون خسارة للمباراة التاسعة عشرة تواليًا منذ سقوطه أمام توتنهام في نوفمبر الماضي.

ويقدم فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مستويات هائلة دفاعيًا حيث حافظ على نظافة شباكه للمباراة الخامسة تواليًا في البرميرليغ، كما حقق الفريق الفوز في جميع المباريات التسع التي خاضها في يناير من هذا العام، وهو أكبر عدد انتصارات في شهر واحد بين الدرجات الأربع الأولى في إنجلترا منذ تأسيس الدوري العام 1888، وفق موقع «اوبتا» للإحصاءات.

وقال غوارديولا «كانت مباراة صعبة، كنا نعرف ذلك، كان شعورًا رائعًا بعد 12 فوزًا متتاليًا، اللاعبون يركضون ويكافحون كالوحوش، شيفيلد خصم صعب، كل مرة نلعب ضدهم نعاني».

وتابع «يظن الناس أنه إذا فزنا بالمباراة السابقة 5-صفر، سنفوز بهذه 5-صفر، هذا هو العالم الحقيقي، لسنا في قصة خيالية، قلنا إن هذه المباراة ستكون من الأصعب في الموسم وكانت بالفعل».

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