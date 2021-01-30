الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 يناير 2021, 12:57 مساء
لاعبو الدنمارك يحتفلون بالتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد (فرانس برس)

ضربت الدنمارك والسويد موعدا غدا الأحد في المباراة النهائية لبطولة العالم في كرة اليد، في نهائي اسكندينافي للمرة الثانية على التوالي، بعد الأول بين الدنمارك والنرويج قبل عامين.

يأتي ذلك بعدما حجزت الأولى حاملة اللقب بطاقتها على حساب إسبانيا (35-33)، فيما تخطت الثانية فرنسا (32-26) أمس الجمعة على الصالة الرئيسة في استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي النسخة السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وتسعى الدنمارك إلى لقبها الثاني في تاريخها والثاني على التوالي في خامس مباراة نهائية في مشوارها في البطولة والرابعة في النسخ الست الأخيرة، فيما تطمح السويد التي بلغت النهائي للمرة الأولى منذ 20 عاما إلى تكرار إنجازها في القاهرة بالذات عندما توجت بلقبها الرابع الأخير العام 1999.

وفرض الدنماركيون الذين خسروا نهائي 1967 و2011 و2013، سيطرتهم على المباراة مبكرا، ونجحوا في حسم الشوط الأول بنتيجة (18-16) مع تألق ميكايل هانسن الذي سجل ستة أهداف من ثماني تسديدات على المرمى.

وبلغ المنتخب السويدي المباراة النهائية عندما تغلب على نظيره الفرنسي (32-26) الجمعة في الدور نصف النهائي للنسخة السابعة والعشرين المقامة في القاهرة.

وفرض السويديون إيقاعهم منذ بداية المباراة، وكانت لهم اليد الطولى على مرمى «الديوك» الذين تمكنوا من معادلة النتيجة مرة واحدة في الشوط الأول، الذي انتهى بفارق ثلاثة أهداف (16-13) لصالح المنتخب السويدي الذي حافظ عليه في غالبية فتراته.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب السويدي تفوقه وسط سعي الفرنسيين إلى تقليص الفارق بلا جدوى، ليحسم الأول المباراة لصالحه بفارق ستة أهداف، ويوقف مسيرة المنتخب حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولة (6 آخرها في العام 2017).

لاعبو السويد يحتفلون بالتأهل إلى نهائي بطولة العالم لكرة اليد (فرانس برس)
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الدنمارك والسويد في نهائي مونديال اليد بمصر.. الأحد
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