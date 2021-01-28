شكوك حول مشاركة أوباميانغ مع أرسنال أمام يونايتد

الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ. (فرانس برس)

لا تزال الشكوك قائمة حيال مشاركة الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مع أرسنال، في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت المقبل، بعد غيابه عن مباريات جراء مشاكل صحية لوالدته.

وغاب قائد الفريق عن المباراة التي خسر فيها أرسنال أمام ساوثمبتون صفر-1 في كأس إنجلترا، السبت الماضي، وكذلك في مباراة البريميرليغ التي فاز فيها «المدفعجية» 3-1 على الفريق نفسه بعد ثلاثة أيام.

ورفض مدرب الفريق الإسباني ميكل أرتيتا، اليوم الخميس عما إذا كان أوباميانغ سافر إلى الخارج لقضاء بعض الوقت مع والدته، وما إذا كانت قواعد الحجر الصحي ستمنعه بالتالي من اللعب في مباراة نهاية الأسبوع.

ولدى سؤاله عما إذا كان المهاجم الغابوني غادر بريطانيا، قال أرتيتا إنه «كان عليه دعم أسرته ويجب أن يكون معهم». وحيال موضوع الحجر الصحي المحتمل للاعب في حال سفره، أجاب أرتيتا: «لا أعرف ماذا سيحدث».

وبحسب البروتوكولات الصحية المتبعة، سيحتاج أوباميانغ إلى نتيجة فحص سلبية لفيروس كورونا المستجد قبل أي عودة ممكنة.

وكان أوباميانغ سافر مع أرسنال لخوض مواجهة الكأس السبت، لكنه غادر قبيل ساعات من انطلاق المباراة.

وكتب الغابوني الأربعاء على إنستغرام: «مرحباً يا رفاق، شكراً جزيلاً لكم على كل الرسائل والمكالمات خلال الأيام القليلة الماضية.. أمي تعاني من بعض المشاكل الصحية وكان علي أن أكون هناك من أجلها.. إنها بالفعل أفضل بكثير الآن، وسأعود الليلة».

وأكد أرتيتا أن النادي سيواصل دعم أوباميانغ، إذ إن استعداده لخوض مباراة يونايتد ما زال موضع شك.

وعند سؤاله عن إمكانية عودته، أردف أرتيتا: «لا أعرف.. لقد تحدثت معه أمس.. الأمور تبدو أفضل في الوقت الحالي، لكن علينا الانتظار لنرى».