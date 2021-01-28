يوفنتوس يحتفل بـ«بوفون» دون الإشارة إلى اعتزاله

بوفون. (أرشيفية : إنترنت)

احتفل نادي يوفنتوس الإيطالي اليوم، الخميس، بعيد ميلاد حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون، الذي أكمل عامه الـ43 من عمره، دون وجود أي تلميحات إلى اعتزاله.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من حفاظ بوفون على نظافة شباكه في المباراة التي انتهت بفوز يوفنتوس على سبال 4/0 وتأهله إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا.

وذكر يوفنتوس عبر موقعه على الإنترنت: «مرة أخرى، يحتفل بوفون بمرور عام جديد من عمره وهو يدافع عن ألوان يوفنتوس، النادي الذي كرس له نحو 19 عاما من مسيرته الاحترافية».

وانضم بوفون إلى يوفنتوس في العام 2001 ورحل عنه لموسم واحد فقط عندما توج مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي في موسم 2018/2019.

وأحرز بوفون مع يوفنتوس عشرة ألقاب في الدوري الإيطالي وأربعة ألقاب في كأس إيطاليا، وذلك بعد أن توج مع بارما بلقب في كأس إيطاليا.

ويحمل بوفون الرقم القياسي في الدوري الإيطالي مسجلا المشاركة في أكثر من 650 مباراة، كما شارك في تسع مباريات بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي وأربع مباريات حتى الآن في الموسم الحالي للمسابقة.