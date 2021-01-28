وفاة سائق «الفورمولا 1» السابق الإسباني أدريان كامبوس

سائق «الفورمولا 1» السابق الإسباني أدريان كامبوس. (أرشيفية : إنترنت)

توفي سائق «فورمولا 1» السابق الإسباني أدريان كامبوس، الذي ساعد مواطنه فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في الوصول للقمة، عن عمر 60 عاما.

وقالت مجموعة كامبوس ريسنج، التي تملك فرقا في «فورمولا 2» وفي سلاسل سباقات أخرى، في بيان اليوم الخميس، إن مؤسسها توفي بعد «أزمة قلبية مفاجئة».

وأضافت عبر «تويتر»: «توقفت ضربات القلب لكن ذكراه ستبقى المحرك الذي يدفعنا للقتال والحفاظ على إرثه».

وبدأ كامبوس 17 جائزة كبرى في موسم 1987-1988 دون تسجيل نقاط، وبعدها ركز في إدارة الفرق بسلاسل الشباب وتعاون مع سائقي «فورمولا 1» مارك جيني وألونسو في مرحلة مبكرة بمسيرتيهما.

وفي 2009 نال موافقة على دخول فريق كامبوس ميتا في «فورمولا 1» لكنه واجه مشاكل مالية لتتغير ملكيته وتحول اسمه إلى هيسبانيا ثم إلى «إتش.آر.تي».