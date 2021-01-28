«يويفا» يجدد التزامه بتنظيم كأس الأمم الأوروبية في 12 مدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 يناير 2021, 12:41 مساء
كأس الأمم الأوروبية. (روسيا اليوم)

جدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التزامه بتنظيم نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة في 12 مدينة، كما كان مقررا، وحدد مطلع أبريل المقبل، موعدا نهائيا لتحديد سعة كل ملعب.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، في بيان بعد اجتماع مع ممثلي المدن المستضيفة للبطولة القارية التي تم تأجيلها الصيف الماضي بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد» إلى الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزم باستضافة كأس أوروبا 2020 في 12 مدينة كما كان مخططا في الأصل.

وأوضح تشيفيرين أنه متفائل بأن الأمور يجب أن تكون مختلفة تماما بشأن الفيروس مع اقترابنا من البطولة، ومن المهم أن نعطي المدن المضيفة والحكومات الكثير من الوقت قدر الإمكان للحصول على فكرة واضحة عما سيكون ممكنا في يونيو ويوليو.

وأضاف أن المشجعين هم جزء مهم مما يجعل كرة القدم خاصة، وعلينا أن نمنح أنفسنا أفضل فرصة لإعادتهم إلى الملعب.

وسبق للاتحاد القاري العمل على أربعة خيارات، مدينة تلو الأخرى، اعتمادا على الحالة الصحية: ملعب خاص بالجماهير، من 50 إلى 100% من السعة مع تدابير صحية، من 20 إلى 30% مع تدابير صحية، وحتى ملعب دون جماهير، وهو الخيار الرابع.

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