كأس إيطاليا: يوفنتوس بغياب رونالدو.. وأتالانتا بـ10 لاعبين يلحقان بإنتر ميلان إلى نصف النهائي

لاعبا يوفنتوس يحتفلان بهز شباك سبال في ربع نهائي كأس إيطاليا. (فرانس برس)

لحق يوفنتوس في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأتالانتا المنقوص، بإنتر ميلان إلى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوز الأول على ضيفه سبال من الدرجة الثانية 4-صفر، والثاني على ضيفه لاتسيو 3-2، الأربعاء في الدور ربع النهائي.

في المباراة الأولى على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو، لم يجد يوفنتوس وصيف بطل النسخة الأخيرة وحامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13 لقبا)، أي صعوبة في وضع حد لمغامرة سبال برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الإسباني ألفارو مورتا (16 من ركلة جزاء) وجانلوكا فرابوتا (33) والسويدي ديان كولوسيفسكي (79) والبديل فيديريكو كييزا (90+4).

وضرب يوفنتوس، حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (13)، موعدا ناريا في الدور نصف النهائي مع إنتر ميلان الذي كان أول المتأهلين بفوزه على جاره ميلان 2-1 الثلاثاء في افتتاح الدور ربع النهائي.

وخاض يوفنتوس المباراة في غياب العديد من العناصر الأساسية في مقدمتها هدافه رونالدو الذي قرر المدرب أندريا بيرلو إراحته والأرجنتيني باولو ديبالا المصاب، والقائد جورجو كييليني وليوناردو بونوتشي والكولومبي خوان كوادرادو وكييزا الذين جلسوا على دكة البدلاء.

أتالانتا بعشرة لاعبين

وفي المباراة الثانية على ملعب في برغامنو، سجل الألباني بيرات دييمسيتي (7) والأوكراني روسلان مالينوفسكي (37) والروسي أليكسي ميرانتشوك أهداف أتالانتا، ووداد موريكي من كوسوفو (17) وفرانشيسكو أتشيربي (34) هدفي لاتسيو.

ولعب أتالانتا أغلب فترات الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعه خوسيه لويس بالومينو في الدقيقة 53، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل هدف الفوز، كما أهدر له البديل الدولي الكولومبي دوفان ساباتا ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وفشل لاتسيو، بطل العام قبل الماضي عندما تغلب على أتالانتا بالذات 2-صفر في المباراة النهائية محرزا لقبه السابع في المسابقة، في استغلال النقص العددي لمضيفه على الرغم من دفع مدربه سيموني إينزاغي بالأرجنتيني خواكين كوريا والهداف تشيرو ايموبيلي في الدقيقتين 62 و71 على التوالي.

ويلتقي أتالانتا، الساعي إلى لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول العام 1963، مع نابولي حامل اللقب أو سبيتسيا اللذين يلتقيان الخميس في ختام الدور ربع النهائي.