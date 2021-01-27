قرعة دوري أبطال آسيا تقدم مواجهات نارية في منطقتي الشرق والغرب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 04:43 مساء
نهائي دوري أبطال آسيا (فرانس برس)

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي أجريت اليوم الأربعاء في كوالالمبور، عن مواجهات قوية في نسخة قياسية تضم أربعين ناديا للمرة الأولى ويقام دور المجموعات فيها بنظام التجمع في منطقتي الشرق والغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وللموسم الثاني تواليا، وقع الهلال السعودي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2019 مع شباب الأهلي دبي الإماراتي، والسد القطري حامل اللقب مرتين آخرهما في 2011 مع النصر السعودي، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعلى غرار الموسم الماضي الذي شهد مشاركة 32 فريقا، وقع الأهلي السعودي وصيف 1986 و2012 مع الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي، فيما يكمل الدحيل القطري المجموعة الثالثة.

ووقع بيرسيبوليس الإيراني وصيف الموسم الماضي مع الريان القطري وغوا الهندي ومتأهل من التصفيات، وكان أولسان هيونداي الكوري الجنوبي أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بيرسيبوليس في فقاعة صحية في الدوحة.

ويشارك في البطولة للمرة الأولى الوحدات الأردني وغوا الهندي والاستقلال الطاجكي ويونايتد سيتي الفلبيني وتامببينيس روفرز السنغافوري وفيتل الفيتنامي.

وتم تقسيم الأندية على عشر مجموعات، موزعة مناصفة بين الغرب والشرق، بواقع إضافة مجموعة لكل من المنطقتين، ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.

ويقام دور المجموعات لمنطقة الغرب خلال الفترة من 14-30 أبريل، والشرق بين 21 أبريل و7 مايو بنظام التجمع، وتقام مباريات دور الـ16 ضمن الأدوار الإقصائية خلال الفترة 13-15 سبتمبر، وربع النهائي في الفترة 27-29 سبتمبر، حيث تجري المنافسة من جولة واحدة، في حين تقام مباريات الدور قبل النهائي من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 19-20 و26-27 أكتوبر، بينما يقام الدور النهائي من مباراتي ذهاب وإياب يومي 21 و27 نوفمبر المقبل.

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