تراي يقود أتلانتا هوكس لإيقاف مسيرة لوس أنجليس في دوري السلة الأميركي

تراي يونغ (فرانس برس)

وضع تراي يونغ حدا لمسلسل انتصارات لوس أنجليس كليبرز عند سبع مباريات، وذلك بعدما دك سلته بـ38 نقطة ليقود فريقه أتلانتا هوكس إلى الفوز (108-99) أمس الثلاثاء في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأفاد يونغ، العائد إلى الفريق بعدما غاب لمباراة واحدة بسبب أوجاع في الظهر، ورفاقه على أكمل وجه من الغيابات في صفوف الضيوف الذين خاضوا اللقاء من دون نجميهما كواهي لينارد وبول جورج بسبب بروتوكولات فيروس «كوفيد-19»، بحسب ما أفاد فريقهما من دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل، وباتريك بيفيرلي بسبب إصابة في ركبته اليمنى، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفي ظل اللعب وسط الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم بأجمعه منذ نهاية 2019، توقع لاعب كليبرز الكرواتي إيفيتسا زوباتس بأن تكون الأمور على هذا النحو هذا العام من حيث الغيابات، وذلك على الرغم من أن فريقه لم يسجل أي إصابة بالفيروس.

وتابع قائلا: «نحن محظوظون لأن الجميع موجود معنا حتى الآن، سيكون هذا النوع من المواسم بالنسبة للجميع»، ولا يبدو أن كواهي وجورج مصابان بالفيروس، لأن كليبرز ترك الباب مفتوحا من أجل الوجود لاحقا مع الفريق في سلسلة مبارياته الست المقررة في الشرق، إذ يلتقي بعد أتالانتا كلا من ميامي هيت وصيف البطل وأورلاندو ماجيك ونيويورك نيكس وبروكلين نتس وكليفلاند كافالييرز.

ورغم استمرار تفشي فيروس «كورونا» الذي حصد حتى حياة قرابة 425 ألف أميركي، بينهم أكثر من 13 ألف ضحية في ولاية جورجيا، أقيمت مباراة أمس الثلاثاء على ملعب «ستايت فارم أرينا» بحضور الجمهور بعدد وصل إلى 1180 متفرجا، وذلك للمرة الأولى بالنسبة لأتلانتا منذ توقف الدوري في مارس قبل استئنافه في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو.

وأمام جمهوره وإن كان بأعداد محدودة، قدم يونغ مباراة رائعة ونجح في 12 من محاولاته الـ23 و11 رمية حرة من أصل 11، كما سجل 26 من نقاطه الـ38 في الشوط الأول الذي أنهاه كليبرز لصالحه (48-43) بفضل 13 نقطة من الإسباني سيرج إيباكا.

لكن يونغ حقق الفارق لفريقه في الربع الثالث بتسجيله 14 نقطة، ثم سجل ثلاث رميات حرة في الوقت الحاسم من الربع الأخير، ليضع فريقه في المقدمة بفارق عشر نقاط (95-85).