مصر تواجه الدنمارك في ربع نهائي مونديال العالم لكرة اليد.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 27 يناير 2021, 02:26 مساء
أحمد الأحمر يقود هجوم منتخب مصر لكرة اليد (إنترنت)

تشهد بطولة العالم لكرة اليد، اليوم الأربعاء، مواجهات ساخنة ومصيرية في الدور ربع النهائي، وتلتقي مصر مستضيف البطولة منتخب الدنمارك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، بتوقيت ليبيا.

وفي تمام الساعة التاسعة والنصف ليلا ستقام ثلاث مباريات في توقيت واحد بنفس الدور الحاسم، فرنسا تلتقي المجر، وإسبانيا مع النرويج، وقطر تواجه السويد.

يشار إلى أن المرحلة الثانية للبطولة كانت من أربع مجموعات حيث تأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي.
 
المجموعة الأولى: إسبانيا أولا بتسع نقاط، وجاءت المجر ثانيا بثماني نقاط، وودعت المنافسة منتخبات ألمانيا وبولندا والبرازيل وأوروغواي.

المجموعة الثانية: الدنمارك أولا بعشر نقاط، قطر ثانيا بست نقاط، وودعت البطولة منتخبات الأرجنتين وكرواتيا واليابان والبحرين.

المجموعة الثالثة: فرنسا أولا بعشر نقاط، والنرويج ثانيا بثماني نقاط، وودعت البطولة منتخبات البرتغال وسويسرا وأيسلندا والجزائر.

المجموعة الرابعة: السويد أولا بثماني نقاط، وجاءت مصر ثانيا بسبع نقاط، وودعت البطولة منتخبات سلوفينيا وروسيا وبيلاروسيا ومقدونيا.

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