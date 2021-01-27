إنتر يسترد اعتباره أمام ميلانو في ديربي مثير شاهد طرد إبراهيموفيتش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 11:14 صباحا
فرحة فريق إنتر بالفوز في الديربي (فرانس برس)

حسم الدنماركي كريستيان إريكسن ديربي ميلانو وأهدى إنتر بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس إيطاليا بهدف رائع في الوقت بدل الضائع، مانحا فريقه الفوز (2-1) على ميلان، أمس الثلاثاء، في مباراة خسر خلالها الأخير جهود نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لطرده بعد أن كان صاحب هدف التقدم لفريقه.

وبعد أن عانى الأمرين منذ قدومه إلى إنتر في يناير 2020 قادما من توتنهام الإنجليزي، تنفس إريكسن الصعداء الثلاثاء بتسجيله هدف التغلب على الجار اللدود في الوقت بدل الضائع، وذلك بعد دقائق على دخوله من مقاعد البدلاء، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويلتقي إنتر القادم من تعادل أمام أودينيزي من دون أهداف ما حرمه انتزاع الصدارة من ميلان بعد الخسارة القاسية للأخير أمام أتالانتا (صفر-3)، في نصف النهائي غريمه الآخر يوفنتوس أو سبال اللذين يلتقيان اليوم الأربعاء.

واسترد إنتر اعتباره بفضل الهدف الذي سجله إريكسن في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من لقاء تقدم فيه ميلان عبر لاعب إنتر السابق إبراهيموفيتش، لكن طرده في بداية الشوط الثاني أسهم في تلقي فريقه هدف التعادل عبر ركلة جزاء لزميله السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

سبق أن فاز ميلان على إنتر في أكتوبر (2-1) في الدوري بفضل ثنائية للسويدي مقابل هدف للوكاكو، وأعرب مدرب ميلان ستيفانو بيولي عن «خيبة لخروجنا لأن هذه المسابقة كانت تهمنا»، مضيفا لتلفزيون «راي سبورت» أن «اللعب بعشرة لاعبين صعب الأمور علينا كثيرا».

ويعود اللقب الأخير لإنتر إلى العام 2011 في مسابقة الكأس المحلية، فيما لم يتذوّق ميلان، بطل الدوري آخر مرة في 2011، طعم التتويج بالكأس منذ العام 2003.

وكان ميلان الطرف الأخطر منذ البداية وكاد أن يفتتح التسجيل بعد قرابة دقيقة فقط عبر البرتغالي رافايل لياو، لكن محاولته كانت خارج خشبات مرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإدارة الأميركية ستوفر لقاحات ضدّ «كورونا» تكفي 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف
دولى
إصابات «كورونا» تتخطى 100 مليون شخص في العالم
دولى
بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
المملكة المتحدة أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة مئة ألف وفاة بـ«كوفيد-19»
دولى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
شاب بساق واحدة في غزة يطمح إلى احتراف رياضة الـ«باركور»
منوعات
بعد عشرة أعوام من سقوط القذافي.. آلان جوبيه: «لم يتحقق أي من أهداف التدخل ...
ليبيا
حملة أمنية لـ«داخلية الوفاق» تستهدف بسط الأمن في ترهونة
ليبيا
بن تاهية ينفي لـ«بوابة الوسط» صدور حكم قضائي بإلغاء نظام القائمة في الانتخابات ...
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تتحقق المناعة الجماعية ضد كورونا في 2021؟