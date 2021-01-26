رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لـ«تشيلسي» خلفا لفرانك لامبارد

توماس توخيل. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي «تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخل للإشراف عليه خلفًا لفرانك لامبارد الذي أُقيل من منصبه الإثنين بسبب سوء النتائج.

وقال «تشيلسي» في بيان: «عُيِّنَ توماس توخل كمدرب جديد لتشيلسي.. ينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد أن أمضى فترة عامين ونصف العام مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا، التي وصلت إلى نهايتها الشهر الماضي».

وتابع: «سيصبح المدرب الألماني الأول الذي يشرف على تشيلسي، بعد أن قاد باريس سان جيرمان إلى أربعة ألقاب كبرى والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الفرنسية».