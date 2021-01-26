رسميا.. توماس توخيل مديرا فنيا لـ«تشيلسي» خلفا لفرانك لامبارد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 08:33 مساء
توماس توخيل. (أرشيفية : إنترنت)

أعلن نادي «تشيلسي» الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع المدرب الألماني توماس توخل للإشراف عليه خلفًا لفرانك لامبارد الذي أُقيل من منصبه الإثنين بسبب سوء النتائج.

وقال «تشيلسي» في بيان: «عُيِّنَ توماس توخل كمدرب جديد لتشيلسي.. ينتقل إلى ستامفورد بريدج بعد أن أمضى فترة عامين ونصف العام مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا، التي وصلت إلى نهايتها الشهر الماضي».

وتابع: «سيصبح المدرب الألماني الأول الذي يشرف على تشيلسي، بعد أن قاد باريس سان جيرمان إلى أربعة ألقاب كبرى والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا خلال الفترة التي أمضاها في العاصمة الفرنسية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايدن يعرب لبوتين عن قلقه حيال «تسميم» المعارض نافالني في أول اتصال هاتفي بينهما
دولى
البرلمان التونسي يصوت على تعديل وزاري على وقع الاحتجاجات
عربى
صندوق النقد: توقعات بخسارة 22 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ...
اقتصاد
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
إرشادات جديدة لحالات «كوفيد» المستعصية
طب وصحة
لاعبة تنس إسبانية تشكو تنظيم بطولة أستراليا: لا أتنفس سوى فيروس «كورونا»
رياضة عالمية
لافروف: عودة الولايات المتحدة ضرورية إلى الاتفاق النووي لكي تحترمه إيران
دولى
الولايات المتحدة تتصدر سباق الذكاء الصناعي والصين تلاحقها
علوم وتكنولوجيا
وزير جزائري: الوضع في ليبيا لا يمنع إقامة شراكات في مجال المؤسسات الصغيرة
ليبيا
المنتخب الوطني يخسر أمام الكونغو.. ويودع بطولة الشان
رياضة محلية
ليلة ثانية من أعمال الشغب في هولندا بعد فرض حظر التجول
دولى
شخصيات رياضية عن انتخابات اتحاد الكرة: يوجد اختراق قانوني.. وبعض المتقدمين من ...
رياضة محلية
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بحث علمي: الخلايا السرطانية تستخدم «تكتيك الدببة»