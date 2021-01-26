مليارا يورو خسائر بين كبار أندية أوروبا بسبب جائحة «كورونا»

كأس أوروبا للأندية (فرانس برس)

تواجه الأندية العشرون الأعلى دخلًا في كرة القدم الأوروبية خطر خسارة أكثر من ملياري يورو (2.4 مليار دولار) بسبب تداعيات جائحة فيروس «كورونا المستجد»، وفق توقعات خبراء في شركة «ديلويت» المختصة في مجال التدقيق المالي.

إذ أظهر التقرير الأخير لشركة «فوتبول ماني ليغ» أن إيرادات الأندية العشرين التي شملتها الدراسة تراجعت بمقدار 1.1 مليار يورو في موسم 2019-2020 بسبب إقامة المباريات خلف أبواب موصدة، وتراجع الدخل من حقوق البث التلفزيوني، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وسيتم استرداد بعض هذه الإيرادات في حسابات موسم 2020-2021، إذ تنتهي السنة المالية في معظم الأندية في 30 يونيو، مما يعني أن الأموال التي كسبتها من بث البطولات المحلية والمسابقات الأوروبية التي انتهت بعد ذلك التاريخ لم تدرج في أرقام الموسم الماضي.

ومع ذلك، فإن التداعيات المستمرة للجائحة سيكون لها وقع أكبر ماليًّا على الأندية في موسم 2020-2021 مع إقامة المباريات خلف أبواب موصدة في غالبية دوريات القارة العجوز منذ مطلع الموسم، في حين لا تبدو أن القيود ستخفف في المستقبل القريب، علمًا بأن القسم الأول من الموسم الماضي شهد حضورًا جماهيريًّا طبيعيًّا حتى فبراير.

حتى مع استمرار إغلاق الملاعب، تم التعويض للقنوات الناقلة بسبب التعديل الذي طرأ على جدول المباريات بعد توقف المنافسات قسريًّا قرابة ثلاثة أشهر وغياب الأجواء التي تنتجها الملاعب الفارغة.

وبلغ إجمالي الخسائر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وهي إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا، إضافة إلى مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» نحو 1.2 مليار يورو.

وقال تيم برديج من مجموعة «سبورتس بيزنيس» في «شركة ديلويت»: «عادة نصدر تقريرنا الخاص ونتحدث عن نمو الإيرادات، ولكن بالطبع كرة القدم ليست محصنة ضد جائحة كوفيد-19».

وتابع: «كانت هناك خسائر في الإيرادات بسبب غياب المشجعين عن الملاعب، وقلة التفاعل في يوم المباراة مع إنفاق المشجعين في متاجر الأندية وشراء الطعام والمشروبات، وهناك عامل يتعلق بالإيرادات التي عوضتها القنوات الناقلة أو أجلتها إلى العام المقبل».

وحافظ «برشلونة» الإسباني على مركزه في صدارة جدول الإيرادات على الرغم من انخفاض دخله بنسبة 15 في المئة إلى 715 مليون يورو، مع ذلك، لا يزال النادي الكتالوني غارقًا في أزمة اقتصادية بسبب الديون المتصاعدة البالغة 1.2 مليار يورو، وفقًا للتقرير المالي الذي أصدره النادي أمس الإثنين، فيما بقي غريمه «ريال مدريد» في المركز الثاني متخلفًا عنه فقط بـ200 ألف يورو.

ويحتل «بايرن ميونيخ» بطل ألمانيا وأوروبا المركز الثالث أمام «مانشستر يونايتد» الإنجليزي الرابع بسب غياب الأخير عن دوري الأبطال الموسم الماضي، ويحتل «يونايتد» المركز الأول بين أندية الدوري الممتاز على لائحة العشرين الأوائل التي تضم أيضًا كل من «ليفربول»، «مانشستر سيتي»، «تشلسي»، «توتنهام»، «آرسنال» و«إيفرتون».

فيما يعتبر «زنيت سان بطرسبورغ» الروسي النادي الوحيد من خارج الدوريات الخمسة الكبرى على اللائحة.

ودفع تأثير الوباء بعض أكبر الأندية نحو ابتكار مسابقات جديدة لضمان عائدات أكبر، وتصاعدت التكهنات بشأن الدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، لكن الأسبوع الماضي حذر الاتحادان الدولي «فيفا» والأوروبي «ويفا» اللاعبين الذين يشاركون في هذه المسابقة من عقوبة منعهم عن خوض غمار أي بطولة ينظمانها مثل كأس العالم وكأس أوروبا.